Хто збагатиться у 2023 році, а хто може все втратити: астролог зробила прогноз

Овен

Овни будуть розширювати свій професійний вплив, можлива переорієнтація в кар'єрі, масштабування діяльності, яку почали у 2020-22 роках. Рік для Овнів буде насичений, можуть бути зміни в колі друзів, зменшення кола. Нервове напруження, багато страхів, які заважають проявити себе, але вже у другому півріччі у вас з'явиться більше можливостей. Головне – не нехтуйте подарунками долі.

Телець

У 2023 році ви можете відкрити в собі нові таланти, але багато хто їх не продемонструє через невпевненість. Також є можливість поїхати кудись далеко від дому. В професійні сфері вас чекають важливі зміни: нова робота, відрядження, підвищення.

Близнюки

На вас чекає нове навчання, підвищення заробітку, нові цілі та плани. Слідкуйте за своїми амбіціями, ваш професійний рівень буде зростати. Також нові друзі можуть особливим чином вплинути на ваше життя.

Рак

Вам буде іноді важко, вас ніби перевіряють на міцність. Можливі неочікувані удари від другої половинки. Ваші доходи будуть зростати, проте в деяких Раків вони впадуть в рази. Вам також може не вистачати підтримки з боку друзів.

Лев

Популярність Левів зростає, проте важливо приділити увагу своїм стосункам. Можливо, вашій другій половинці не вистачатиме уваги або між вами пробіжить холодок. Проте в кар'єрі на вас чекає успіх — підвищення, нові плани в роботі, ваш авторитет зростає.

Діва

Ви можете отримати в руки велику суму грошей, весь рік біля вас крутитимуться прибутки. Проте, швидше за все, вони від вас не залежать, можливо, у вашого партнера буде підвищення зарплатні. Також вам треба обов'язково слідкувати за своїм здоров'ям, бо вже на початку року вам, можливо, доведеться звернутися до лікаря.

Терези

У вас розширюється сфера відносин: нові партнери, бізнес, переоцінка відносин. Є шанс зустріти другу половинку, якщо ви самотні. Треба серйозніше ставитись до стосунків, дітей та нових людей у вашому житті. Ви можете стати більш помітними, якщо будете серед людей.

Скорпіон

Важливою для вас у 2023 році є тема здоров'я: можливі нервові зриви, раптові хвороби. Також у своєму домі ви можете відчувати самотність або вас не буде влаштовувати стан справ в родині. Ви можете робити ремонт, переїхати або працювати на дому. Зміна роботи може статися у першому півріччі.

Стрілець

У вас може з’явитися бажання романтики, відносин та й навіть народження діточок. Проте стосунки будуть дуже змінювати вас, як особистість, можливо навіть повністю змінять дружнє коло та звичне спілкування. Можлива покупка машини.

Козеріг

У цьому році доведеться багато економити, можливо хтось з Козерогів замислиться над зміною житла, переорієнтації своїх доходів. Варто зробити фінансову подушку. Все, чого ви так довго хотіли, може йти до вас, проте ще трішки випробувань на міцність буде.

Водолій

Найважче з усіх буде саме Водоліям. У цьому році у вас все може йти шкереберть, всі плани будуть змінені обставинами. Ви в цьому році ніби пройдете переродження, проте незначне, основне буде у 2024 році. Зараз все, що ви робите, треба перетворити на певну організовану систему. Рік буде змушувати брати відповідальність, а всі маленькі неточності будуть вилазити боком. Можливе придбання машини, переїзд. Все залежить від ваших зусиль.

Риби

Тема грошей у цьому році дуже актуальна, можливі проблеми в матеріальній сфері, через великі витрати. Також ви можете відчувати самотність, ніби не вистачає когось. Також тема здоров'я для вас актуальна, вас можуть спіткати затяжні хвороби. Зустріти другу половинку можна ближче до кінця року.