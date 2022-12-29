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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кто обогатится в 2023 году, а кто может все потерять: астролог сделала прогноз

Кто обогатится в 2023 году, а кто может все потерять: астролог сделала прогноз

Киев • УНН

 • 1129941 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Астролог Наталья Власенко дала прогноз для каждого знака Зодиака на 2023 год специально для УНН. Она рассказала, кого ждет обогащение, а кто может понести значительный финансовый ущерб. Кто встретит свою половинку, а кто будет ощущать одиночество.

Овен

Овны будут расширять свое профессиональное влияние, возможна переориентация в карьере, масштабирование деятельности, начатой в 2020-22 годах. Год для Овнов будет насыщен, могут быть изменения в кругу друзей, уменьшение круга. Нервное напряжение, много страхов, мешающих проявить себя, но уже во втором полугодии у вас появится больше возможностей. Главное – не пренебрегайте подарками судьбы.

Телец

В 2023 году вы можете открыть в себе новые таланты, но многие их не продемонстрируют из-за неуверенности. Также есть возможность уехать куда-то далеко от дома. В профессиональной сфере вас ждут важные изменения: новая работа, командировки, повышение.

Близнецы

Вас ждет новое обучение, повышение заработка, новые цели и планы. Следите за своими амбициями, ваш профессиональный уровень будет расти. Также новые друзья могут особым образом повлиять на вашу жизнь.

Рак

Вам будет иногда тяжело, вас как будто проверяют на прочность. Возможны неожиданные удары от второй половинки. Ваши доходы будут расти, однако у некоторых Раков они упадут в разы. Вам также может не хватать поддержки со стороны друзей.

Лев

Популярность Львов возрастает, однако важно уделить внимание своим отношениям. Возможно, вашей второй половинке не хватит внимания или между вами пробежит холодок. Однако в карьере вас ждет успех — повышения, новые планы в работе, ваш авторитет растет.

Дева

Вы можете получить в руки большую сумму денег, весь год возле вас будут крутиться доходы. Однако, скорее всего, они от вас не зависят, возможно у вашего партнера будет повышение зарплаты. Также вам нужно обязательно следить за своим здоровьем, потому что уже в начале года вам, возможно, придется обратиться к врачу.

Весы

У вас расширяется сфера отношений: новые партнеры, бизнес, переоценка отношений. Есть шанс встретить вторую половинку, если вы одиноки. Надо серьезнее относиться к отношениям, детям и новым людям в вашей жизни. Вы можете стать заметнее, если будете среди людей.

Скорпион

Важная для вас в 2023 году тема здоровья: возможны нервные срывы, внезапные болезни. Также в своем доме вы можете чувствовать одиночество или вас не будет устраивать положение в семье. Вы можете производить ремонт, переехать или работать на дому. Смена работы может произойти в первом полугодии.

Стрелец

У вас может появиться желание романтики, отношений и даже рождения детишек. Однако отношения будут очень менять вас, как личность, возможно, даже полностью изменят дружеский круг и привычное общение. Возможна покупка машины.

Козерог

В этом году придется много экономить, возможно кто-то из Козерогов задумается над изменением жилья, переориентацией своих доходов. Следует сделать финансовую подушку. Все, чего вы так долго хотели, может идти к вам, однако еще немного испытаний на прочность будет.

Водолей

Труднее всего будет именно Водолиям. В этом году у вас все может идти кувырком, все планы будут изменены обстоятельствами. Вы в этом году будто пройдете перерождение, однако незначительное, основное будет в 2024 году. Сейчас все, что вы делаете, нужно превратить в определенную организованную систему. Год будет заставлять брать ответственность, а все маленькие неточности будут вылезать боком. Возможно приобретение машины, переезд. Все зависит от ваших усилий.

Рыбы

Тема денег в этом году очень актуальна, возможны проблемы в материальной сфере, из-за больших затрат. Также вы можете чувствовать одиночество, будто не хватает кого-то. Также тема здоровья вам актуальна, вас могут постичь затяжные болезни. Встретить вторую половинку можно поближе к концу года.

Украинские Национальные Новости

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