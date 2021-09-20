Хто стане новим очільником правоохоронного комітету: "Слуга народу" пропонує Сергія Іонушаса

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“Парламентська фракція партії „Слуга Народу“ підтримала кандидатуру народного депутата Сергія Іонушаса на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності”, — повідомила Палійчук.

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Як повідомила речниця СН, зараз Іонушас обіймає посаду заступника голови комітету. Замість нього на місце заступника голови було запропоновано В’ячеслава Медяника.

Додамо, раніше правоохоронний комітет очолював Денис Монастирський, який нині є главою МВС.