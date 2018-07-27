Хресна хода у Києві: правоохоронці нестимуть посилену охорону до вечора
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Віряни, які сьогодні брали участь у Хресній ході УПЦ МП, дійшли до Києво-Печерської лаври з Володимирської гірки у Києві. Однак, заходи, присвячені відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, продовжуються, і правоохоронці продовжать посилено нести службу аж до вечора, передає УНН.
"Поліцейські, нацгвардійці та фахівці ДСНС чітко координують свої дії, аби забезпечити безпеку такої кількості людей на вулицях міста. Зранку маршрут Хресної ходи перевірили вибухотехніки та кінологи, щоб попередити терористичні акти. Наразі ситуація спокійна та контрольована", - цитує першого заступник голови МВС Сергія Ярового прес-служба у Facebook.
Перший заступник міністра наголосив, що "правоохоронці в такому режимі продовжать нести службу аж до вечора, поки не закінчиться масова акція".
А також посилені заходи безпеки будуть у столиці ще й завтра, коли з Хресною ходою за єдину помістну церкву пройдуть віряни УПЦ Київського патріархату, додали у МВС.