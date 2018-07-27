Крестный ход в Киеве: правоохранители будут нести усиленную охрану к вечеру

"Полицейские, нацгвардийци и специалисты ДСНС четко координируют свои действия, чтобы обеспечить безопасность такого количества людей на улицах города. Утром маршрут Крестного хода проверили взрывотехники и кинологи, чтобы предупредить террористические акты. Сейчас ситуация спокойная и контролируемая", - цитирует первого замглавы МВД Сергея ярового пресс-служба в Facebook.

Первый заместитель министра отметил, что "правоохранители в таком режиме продолжат нести службу до вечера, пока не закончится массовая акция".

А также усиленные меры безопасности будут в столице еще и завтра, когда с Крестным ходом по единую поместных церковь пройдут верующие УПЦ Киевского патриархата, добавили в МВД.