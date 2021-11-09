Хотів, щоб пересувався в інвалідному візку: на Херсонщині голова ОТГ замовив напад на місцевого депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Херсонщині голова ОТГ “замовив” напад на одного з місцевих депутатів. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
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Зазначається, що зловмисник хотів, щоб “потерпілому” завдали тяжких тілесних ушкоджень, які б призвели до каліцтва та інвалідності.
За даними слідства, голова однієї з територіальних громад Херсонщини підшукував виконавця нападу на місцевого депутата, який займається аграрним бізнесом. За даними слідства, замовник злочину мав з чоловіком комерційний конфлікт.
За побиття потерпілого з особливою жорстокістю зловмисник обіцяв 7 тисяч доларів США.
“Співробітники СБУ задокументували отримання „виконавцем“ першої частини грошей. У межах контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели на околиці Одеси імітацію нападу на автомобіль „потерпілого“ та зробили відповідні „підтверджуючі“ фотоматеріали. Замовника злочину було затримано в одному із селищ Миколаївської області після передачі „нападнику“ другої частини грошей”, — відзначили у СБУ.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчі дії.
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