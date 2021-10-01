Вирішив "усунути" конкурента: бізнесмен замовив вбивство фермера за 40 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На Херсонщині бізнесмен замовив убивство свого конкурента, підприємця, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур, за 40 тисяч доларів. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, інформує УНН.
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За даними слідства, бізнесмен вирішив фізично усунути конкурента та підшукав виконавця злочину, але той повідомив про це правоохоронців.
У ході документування злочинної діяльності, правоохоронці імітували зникнення “жертви” і замовник, вважаючи що підприємця вбито, під час зустрічі із виконавцем передав йому частину коштів — 9 тис доларів США як оплату за вчинення злочину. Після чого він був затриманий.
“Наразі готується повідомлення йому про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу”, — йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
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