Решил "устранить" конкурента: бизнесмен заказал убийство фермера за 40 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Херсонской области бизнесмен заказал убийство своего конкурента, предпринимателя, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, за 40 000 долларов. Об этом сообщили в пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, бизнесмен решил физически устранить конкурента и подыскал исполнителя преступления, но тот сообщил об этом правоохранителям.
В ходе документирования преступной деятельности, правоохранители имитировали исчезновение "жертвы" и заказчик, считая, что предпринимателя убили во время встречи с исполнителем передал ему часть средств - 9 тыс. долларов в качестве оплаты за совершение преступления. После чего он был задержан.
"Сейчас готовится сообщение ему о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним
Правоохранители Хмельницкой области предупредили совершение убийства по заказу и задержали заказчика - мужчина заказал убийство бывшей сожительницы за 2000 долларов.