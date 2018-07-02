Хорватія в серії пенальті обіграла Данію в 1/8 фіналу ЧС-2018

Команди провели ударний, гольовий старт. Вже на першій хвилині вкидання з ауту на чужій половині призвело до взяття воріт хорватів — м’яч у сітку воріт заштовхнув Йоргенсен. Відповідь підопічних Даліча відбулася вже на 4-й хвилині. Футболіст Данії вибивав ігровий снаряд зі своєї штрафної, але потрапив у голову Далсгаарда і відскочив до Маріо Манджукіча. Форвард використав момент — 1:1.

Надалі голів з гри не відбулося. В другому екстра-таймі хорвати були близькі до завоювання путівки до чвертьфіналу, але з пенальті від Модріча впорався Каспер Шмейхель.

У серії післяматчевих пенальті перемогу святкувала Хорватія — 3:2.

Примітно, що футболіст київського “Динамо” Йосіп Пиварич, який з’явився на полі з 81 хвилин, не реалізував один із 11-метрових.

Зауважимо, що гол Йоргенсена став 13-м в історії забитим на 1-й хвилині зустрічі чемпіонатів світу.

Додамо також, суперником Хорватії по наступному раунду змагань стане господар турніру Росія.