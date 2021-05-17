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Хокей: збірна України провела другий поєдинок на турнірі в Словенії

Київ • УНН

 • 20881 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Національна збірна України зіграла другий матч на турнірі “Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament” — противником українців стала збірна Румунії. Про це повідомляє УНН з посиланням на УХЛ.

Хокей: збірна України провела другий поєдинок на турнірі в Словенії

Деталі

На старті першого періоду команди обмінялися шайбами ​​- на гол Румунії спочатку точним кидком відповів Сергій Бабинець після відмінного пасу від Вадима Мазура, а потім Михайло Симчук, який замінив у складі збірної травмованого Богдана Ступака, вивів українців вперед. Однак, ще до кінця першого періоду Румунія зрівняла цифри на табло.

У другій двадцятихвилинці команди грали абсолютно на рівних, проте голи глядачі побачили лише під кінець періоду, коли Едуард Касаньяно прошив Артура Оганжаняна і вивів збірну Румунії вперед.

У третьому відрізку зустрічі українці кинули всі сили, щоб знову зрівняти цифри на табло, але відігратися ще раз у збірної України так і не вийшло, а фінальна сирена зафіксувала рахунок 3:2 на користь команди з Румунії.

Відзначимо, що кращим гравцем поєдинку в складі збірної України визнали Михайла Симчука.

Примітно, що перший поєдинок змагань “жовто-блакитні” програли полякам (1:3).

Доповнення

Свій наступний матч збірна України зіграє 18 травня — наступним суперником українців стане команда з Австрії.

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