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Хоккей: сборная Украины провела второй поединок на турнире в Словении

Киев • УНН

 • 20881 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Национальная сборная Украины сыграла второй матч на турнире "Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament" - противником украинцев стала сборная Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УХЛ.

Хоккей: сборная Украины провела второй поединок на турнире в Словении

Детали

На старте первого периода команды обменялись шайбами ​​- на гол Румынии сначала точным броском ответил Сергей Бабинец после отличного паса от Вадима Мазура, а затем Михаил Симчук, который заменил в составе сборной травмированного Богдана Ступака, вывел украинцев вперед. Однако, еще до конца первого периода Румыния сравняла цифры на табло.

Во второй двадцатиминутке команды играли абсолютно на равных, однако голы зрители увидели лишь под конец периода, когда Эдуард Касаньяно прошил Артура Оганжаняна и вывел сборную Румынии вперед.

В третьем отрезке встречи украинцы бросили все силы, чтобы вновь сравнять цифры на табло, но отыграться еще раз в сборной Украины так и не получилось, а финальная сирена зафиксировала счет 3:2 в пользу команды из Румынии.

Отметим, что лучшим игроком поединка в составе сборной Украины признали Михаила Симчука.

Примечательно, что первый поединок соревнований “желто-голубые” проиграли полякам (1:3).

Дополнение

Свой следующий матч сборная Украины сыграет 18 мая — следующим соперником Украинский станет команда из Австрии.

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