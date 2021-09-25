Хокей: “Маріуполь” та “Донбас” здобули перемоги в сезоні УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Двома матчами третього туру продовжився розіграш регулярного сезону Української хокейної ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
Чинний чемпіон країни “Донбас” продовжив переможну ходу у першості матчем із “Дніпром”. Рахунок зустрічі 5:1. Єдину шайбу за господарів закинув Саврицький, який відкрив рахунок у грі, але у відповідь за донеччан відзначилися Сигарьов, Даниленко, двічі Шишлянніков, і ще раз Садовіков.
В іншому протистоянні “Маріуполь” виграв другий матч в сезоні, обігравши в гостях “Кременчук” — 1:2.
Доповнення
“Донбас” із 6-ма балами йде лідером першості. “Маріуполь” набрав 4 бали і займає 3-тє місце із восьми учасників.