Хоккей: "Мариуполь" и "Донбасс" одержали победы в сезоне УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Двумя матчами третьего тура продолжился розыгрыш регулярного сезона Украинской хоккейной лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
Действующий чемпион страны "Донбасс" продлил победную поступь в первенстве матчем с "Днепром". Счет встречи 5: 1. Единственную шайбу хозяев забросил Саврицький, который открыл счет в игре, но в ответ за дончан отличились Сигарева, Даниленко, дважды Шишлянников, и еще раз Садовиков.
В другом противостоянии "Мариуполь" выиграл второй матч в сезоне, обыграв в гостях "Кременчуг" - 1: 2.
Дополнение
"Донбасс" с 6-ю баллами идет лидером первенства. "Мариуполь" набрал 4 балла и занимает 3-е место из восьми участников.