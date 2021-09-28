Хокей: легіонер "Донбасу" відмовився виступати в чемпіонаті України через расизм

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Смелек подякував ХК "Донбас" за підтримку у скрутну хвилину та заявив, що не буде виступати в УХЛ допоки хокеїст "Кременчука" Андрій Денискін не буде вилучений з чемпіонату.

"Спершу хочу подякувати всім у світі та усім з хокейної спільноти, зокрема, моїм друзям, родині та минулим товаришам по команді, які звертались до мене, постили, розповсюджували або просто вподобали це відео, щоб показати свою підтримку. Я також хочу подякувати хокейному клубу "Донбас" за все, що вони зробили для мене та за підтримку, яку я отримав від спільноти клубу після інциденту. Такі ситуації дуже складні, і я дуже вірю в те, що треба відстоювати те, що є правильним. Тому я багато думав над тим, що чекає на мене в подальшій кар’єрі, але наразі я вирішив, що візьму особисту відпустку з ХК "Донбас" і не буду грати в Українській хокейній лізі, поки Андрій Денискін не буде відсторонений та не вилучений з чемпіонату", - написав на своїй написав Смерек.

Нагадаємо

В одному з ігрових епізодів між Андрієм Денискіним із "Кременчука" та Нікітою Буценком із "Донбасу" зав'язалась бійка. За словами форварда "містян", він зійшовся в сутичці з Буценком, адже хотів заступитись за воротаря своєї команди. Коли ж бійка скінчилась, то Денискін почув на свою адресу образливі слова та показав американському хокеїсту "Донбасу" Джейлену Смереку жест, наче їсть банан.