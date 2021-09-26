Скандал через расизм: хокеїста "Кременчука" вилучили з матчу з "Донбасом"

Деталі

На 36-й хвилині матчу форвард "Кременчука" Андрій Денискин був покараний за расистські жести щодо гравця "Донбасу" Джейла Смерека. Хокеїст отримав дисциплінарний штраф, і був видалений з майданчика до кінця гри.

Зазначено, що така поведінка хокеїстів на майданчику неприпустима в рамках цивілізованого суспільства.

Таким чином проти гравця "Кременчука" буде відкрито дисциплінарне провадження.

Доповнення

Сам поєдинок завершився першою в сезоні поразкою для "Донбасу" – 2:3.