Скандал через расизм: хокеїста "Кременчука" вилучили з матчу з "Донбасом"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. В рамках стартового матчу четвертого туру Української хокейної ліги – "Кременчук" приймав донецький "Донбас" відбувся скандал, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
На 36-й хвилині матчу форвард "Кременчука" Андрій Денискин був покараний за расистські жести щодо гравця "Донбасу" Джейла Смерека. Хокеїст отримав дисциплінарний штраф, і був видалений з майданчика до кінця гри.
Зазначено, що така поведінка хокеїстів на майданчику неприпустима в рамках цивілізованого суспільства.
Таким чином проти гравця "Кременчука" буде відкрито дисциплінарне провадження.
Доповнення
Сам поєдинок завершився першою в сезоні поразкою для "Донбасу" – 2:3.