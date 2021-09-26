Скандал из-за расизма: хоккеиста "Кременчуга" изъяли из матча с "Донбассом"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В рамках стартового матча четвертого тура Украинской хоккейной лиги - "Кременчуг" принимал донецкий "Донбасс" произошел скандал, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
На 36-й минуте матча форвард “Кременчуга” Андрей Денискин был наказан за расистские жесты по игрока “Донбасса” Джейла Ель. Хоккеист получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.
Отмечено, что такое поведение хоккеистов на площадке недопустима в рамках цивилизованного общества.
Таким образом против игрока “Кременчуга” будет открыто дисциплинарное производство.
Дополнение
Сам поединок завершился первой в сезоне поражением для “Донбасса” — 2:3.