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Хоккей: легионер "Донбасса" отказался выступать в чемпионате Украины из-за расизма

Хоккей: легионер "Донбасса" отказался выступать в чемпионате Украины из-за расизма

Киев  •  УНН

 • 15311 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Американский хоккеист Джейлен Элей, который защищает цвета ХК "Донбасс", отказался выходить на лед после расистских оскорблений в свой адрес, сообщает УНН со ссылкой на страницу игрока в Facebook.

Цитата

Смелек поблагодарил ХК “Донбасс” за поддержку в трудную минуту и заявил, что не будет выступать в УХЛ пока хоккеист “Кременчуга” Андрей Денискины не будет удален из чемпионата.

“Сначала хочу поблагодарить всех в мире и всем из хоккейного сообщества, в частности, моим друзьям, семье и прошлым товарищам по команде, которые обращались ко мне, постили, распространяли или просто полюбили это видео, чтобы показать свою поддержку. Я также хочу поблагодарить хоккейному клубу „Донбасс“ за все, что они сделали для меня и за поддержку, которую я получил от сообщества клуба после инцидента. Такие ситуации очень сложные, и я верю в то, что надо отстаивать то, что является правильным. Поэтому я много думал над тем, что ждет меня в дальнейшей карьере, но пока я решил, что возьму личный отпуск из ХК „Донбасс“ и не буду играть в украинском хоккейной лиге, пока Андрей Денискин не будет отстранен и не будет изъят из чемпионата”, — написал на своей написал Элей.

Напомним

В одном из игровых эпизодов между Андреем Денискиным из “Кременчуга” и Никитой Буценко из “Донбасса” завязалась драка. По словам форварда “горожан”, он сошелся в схватке с Буценко, ведь хотел заступиться за вратаря своей команды. Когда драка закончилась, то Денискин услышал в свой адрес оскорбительные слова и показал американскому хоккеисту “Донбасса” Джейлену Элю жест, будто ест банан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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