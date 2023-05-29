Хмельниччина: ворог вночі вдарив по військовому аеродрому, є пошкодження – Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські окупанти вночі вдарили по військовому аеродрому у Хмельницькій області. На місці сталася пожежа, яку вдалося локалізувати. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Безумовно, противник буде бити по таких об’єктах, як наші склади боєприпасів, як наші військові аеродроми. І це відбувається вже рік. До такої інформації варто ставитися більш обережніше, особливо, до її оприлюднення. Наслідки (удару по аеродорому – ред.) не буду уточнювати. Пожежу локалізовано. Я думаю, що навіть якщо там є пошкодження, то все буде відновлено”, – відповів Ігнат щодо уточнення по удару.
Доповнення
У Хмельницькій ОВА повідомили, що російські війська вночі вдарили по об'єктах Хмельницької області, один з них - військовий.
Вночі у небі над Україною вночі знищили 37 з близько 40 крилатих ракет та 29 з близько 35 "шахедів".