Хмельницкая область: враг ночью ударил по военному аэродрому, есть повреждения - Игнат

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Российские оккупанты ночью ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области. На месте произошел пожар, который удалось локализовать. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы. И это происходит уже год. К такой информации стоит относиться более осторожно, особенно, к ее обнародованию. Последствия (удара по аэродрому – ред.) не буду уточнять. Пожар локализован. Я думаю, что даже если там есть повреждения, то все будет восстановлено”, – ответил Игнат относительно уточнения по удару.

Дополнение

В Хмельницкой ОГА сообщили, что российские войска ночью ударили по объектам Хмельницкой области, один из них - военный.

Ночью в небе над Украиной ночью уничтожили 37 из около 40 крылатых ракет и 29 из около 35 "шахедов".

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