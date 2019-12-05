ХК "Кременчук" святкував виграш у грі лідерів чемпіонату України

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Херсоні відбувся заключний поєдинок 20-го туру чемпіонату Української хокейної ліги, в рамках якого місцевий "Дніпро" приймав лідера турнірної таблиці "Кременчук", передає УНН з посиланням на прес-службу змагань.

Матч команди почали на швидкостях і всі перші 20 хвилин по черзі обмінювалися небезпечними атаками. Однак, відкрити рахунок закинутою шайбою судилося саме господарям майданчика — після потужного кидка від синьої лінії від Сергія Дорофєєва на добиванні грамотно відпрацював Олександр Шибаєв і відправив шайбу точно у ворота В’ячеслава Новицького.

У підсумку “щуки” вели аж до екватора поєдинку, коли Дмитро Орлов через воріт Олега Петрова віддав точний пас на Олександра Пукса, і той прошив кіпера херсонців, встановивши паритет на табло. І хоч клуби неодноразовонамагалися знову закинути і вийти вперед, проте до кінця періоду глядачі так і не побачили забитих голів.

У заключному відрізку зустрічі команди всі сили кинули в атаку і бігли вперед, намагаючись заволодіти ігровою перевагою. Рахунок на табло змінився за 6 хвилин до кінця поєдинку, коли після рикошету від захисника “щук” шайба відскочила точно в ключку Миколі Кисельову, який в один дотик прошив Олега Петрова і вивів вперед свою команду — 2:1.

Таким чином “Кременчук” після перемоги в Херсоні набрав 53 очки і відірвався від “щук”, що займають друге місце, на 12 балів.

Додамо, що третіми у таблиці йдуть хокеїсти “Донбасу” — 37 очок, 4-м “Білий Барс” — 28, “Льодяні Вовки” — 11, а на дні МХК “Динамо” — 1 бал.

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