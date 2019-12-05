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ХК “Кременчуг” праздновал выигрыш в игре лидеров чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 10946 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Херсоне состоялся заключительный поединок 20-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в рамках которого местный “Днепр” принимал лидера турнирной таблицы “Кременчуг”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Матч команды начали на скоростях и все первые 20 минут поочередно обменивались опасными атаками. Однако, открыть счет заброшенной шайбой суждено именно хозяевам площадки — после мощного броска от синей линии от Сергея Дорофеева на добивании грамотно отработал Александр Шибаев и отправил шайбу точно в ворота Вячеслава Новицкого.

В итоге “щуки” вели до экватора поединка, когда Дмитрий Орлов из ворот Олега Петрова отдал точный пас на Александра Пукса, и тот прошил голкипера херсонцев, установив паритет на табло. И хотя клубы неоднократно пытались снова забросить и выйти вперед, однако к концу периода зрители так и не увидели забитых голов.

В заключительном отрезке встречи команды все силы бросили в атаку и бежали вперед, пытаясь завладеть игровым преимуществом. Счет на табло изменился за 6 минут до конца поединка, когда после рикошета от защитника “щук” клуба отскочила точно в клюшку Николаю Киселеву, который в одно касание прошил Олега Петрова и вывел вперед свою команду — 2:1.

Таким образом “Кременчуг” после победы в Херсоне набрал 53 очка и оторвался от “щук”, занимающих второе место, на 12 баллов.

Добавим, что третьими в таблице идут хоккеисты “Донбасса” — 37 очков, 4-м “Белый Барс” — 28, “Ледяные Волки” — 11, а на дне МХК “Динамо” — 1 балл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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