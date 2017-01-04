ХК "Коламбус" оформив 16 поспіль перемогу в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. "Коламбус Блю Джекетс" здобув 16-ту перемогу підряд в регулярному чемпіонаті НХЛ, обігравши "Едмонтон Ойлерс" – 3:1, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Успіх "Блю Джекетс" принесли два голи в більшості (Аткінсон і Карлссон), реалізація якого у "Коламбуса" - найкраща в лізі (28,3 відсотки), і 21 сейв воротаря Сергія Бобровського. Також за переможців шайбу закинув Фоліньо, а у складі канадського колективу відзначився Клефбом.
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Зазначимо, що "Блю Джекетс" знаходяться в кроці від повторення рекорду НХЛ, який належить "Піттсбургу" (17 перемог в сезоні 1992-93). 16 перемог поспіль - це одноосібне друге місце в історії за тривалістю переможної серії.
Примітно, що "Коламбус" має найкращий показник за набраними очками в НХЛ – 58 і обганяє на 3 пункти "Піттсбург". Крім того, володарі 16 перемог поспіль мають 2 гри в запасі у порівнянні із "Пінгвінс".
Нагадаємо, що 6-го січня "Коламбус" в гостях зіграє з "Вашингтоном", а 8-го прийме "Нью-Йорк Рейнджерс".