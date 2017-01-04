ХК "Коламбус" оформил 16 победу подряд в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. "Коламбус Блю Джекетс" получил 16-ю победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв "Эдмонтон Ойлерз" - 3:1, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Успех "Блю Джекетс" принесли два гола в большинстве (Аткинсон и Карлссон), реализация которого у "Коламбуса" - лучшая в лиге (28,3%), и 21 сейв вратаря Сергея Бобровского. Также за победителей шайбу забросил Фолиньо, а в составе канадского коллектива отличился Клефбом.
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Отметим, что "Блю Джекетс" находятся в шаге от повторения рекорда НХЛ, который принадлежит "Питтсбургу" (17 побед в сезоне 1992-93). 16 побед подряд - это единоличное второе место в истории по продолжительности победной серии.
Примечательно, что "Коламбус" имеет лучший показатель по набранным очкам в НХЛ - 58 и обгоняет на 3 пункта "Питтсбург". Кроме того, обладатели 16 побед подряд имеют 2 игры в запасе по сравнению с "Пингвинс".
Напомним, что 6-го января "Коламбус" в гостях сыграет с "Вашингтоном", а 8-го примет "Нью-Йорк Рейнджерс".