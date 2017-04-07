ХК "Донбас" другий сезон поспіль став чемпіоном України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Шостий матч фінальної серії Української хокейної ліги між “Донбасом” і “Кременчуком” завершився перемогою господарів на льодовій арені “Альтаїр”, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Відкрито рахунок було зусиллями Олексія Мельникова лише на 7-й хвилині другого періоду, але раділи кременчужани недовго — паритет відновив Денис Кочетков. Слід зазначити, що гол Д.Кочеткова зарахували не відразу, оскільки тренерський штаб “Кременчука” запросив відео повтор. На радість вболівальників “Донбасу”, рефері шайбу зарахував.
Перемогу в серії та звання чемпіона України сезону 2016/17 років донеччанам приніс точний постріл Єгора Єгорова — 2:1.
Таким чином серія завершилася з результатом 4:2 на користь підопічних Сергія Вітера.
Зауважимо, що для “Донбасу” це друге чемпіонство поспіль та п’яте загалом.