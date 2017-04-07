ХК "Донбасс" второй сезон подряд стал чемпионом Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46956 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104061 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159975 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118082 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117453 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113075 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154487 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ХК "Донбасс" второй сезон подряд стал чемпионом Украины

ХК "Донбасс" второй сезон подряд стал чемпионом Украины

Киев  •  УНН

 • 8234 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Шестой матч финальной серии Украинской хоккейной лиги между “Донбассом” и “Кременчугом” завершился победой хозяев на ледовой арене “Альтаир”, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Открыт счет было усилиями Алексея Мельникова лишь на 7-й минуте второго периода, но радовались кременчужане недолго — паритет восстановил Денис Кочетков. Следует отметить, что гол Д.Кочеткова зачислили не сразу, поскольку тренерский штаб “Кременчуга” пригласил видео повтор. К радости болельщиков “Донбасса”, рефери шайбу засчитал.

Победу в серии и звание чемпиона Украины сезона 2016/17 годов дончанам принес точный выстрел Егора Егорова — 2: 1.

Таким образом серия завершилась со счетом 4: 2 в пользу подопечных Сергея Ветера.

Заметим, что для “Донбасса” это второе чемпионство подряд и пятое в целом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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