ХК "Донбасс" второй сезон подряд стал чемпионом Украины

Открыт счет было усилиями Алексея Мельникова лишь на 7-й минуте второго периода, но радовались кременчужане недолго — паритет восстановил Денис Кочетков. Следует отметить, что гол Д.Кочеткова зачислили не сразу, поскольку тренерский штаб “Кременчуга” пригласил видео повтор. К радости болельщиков “Донбасса”, рефери шайбу засчитал.

Победу в серии и звание чемпиона Украины сезона 2016/17 годов дончанам принес точный выстрел Егора Егорова — 2: 1.

Таким образом серия завершилась со счетом 4: 2 в пользу подопечных Сергея Ветера.

Заметим, что для “Донбасса” это второе чемпионство подряд и пятое в целом.