ХК "Донбасс" второй сезон подряд стал чемпионом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Шестой матч финальной серии Украинской хоккейной лиги между “Донбассом” и “Кременчугом” завершился победой хозяев на ледовой арене “Альтаир”, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Открыт счет было усилиями Алексея Мельникова лишь на 7-й минуте второго периода, но радовались кременчужане недолго — паритет восстановил Денис Кочетков. Следует отметить, что гол Д.Кочеткова зачислили не сразу, поскольку тренерский штаб “Кременчуга” пригласил видео повтор. К радости болельщиков “Донбасса”, рефери шайбу засчитал.
Победу в серии и звание чемпиона Украины сезона 2016/17 годов дончанам принес точный выстрел Егора Егорова — 2: 1.
Таким образом серия завершилась со счетом 4: 2 в пользу подопечных Сергея Ветера.
Заметим, что для “Донбасса” это второе чемпионство подряд и пятое в целом.