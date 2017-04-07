"Хімік" здобув другу перемогу над "Дніпром" у півфіналі Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Другий поєдинок півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу Суперліги Парі-Матч завершився перемогою господарів южненського “Хіміка” над “Дніпром”, передає кореспондент УНН.
Як і в першій баталії половина зустрічі пройшла в непоступливій манері про що свідчить рахунок — 35:34 на користь дніпрян.
Рівна гра на паркеті СК “Олімп” в Южному продовжувалася ще 5-ть хвилин після великої перерви. Надалі господарі вирвалися вперед та розвивали свій успіх до останніх атак. Фінальна сирена зафіксувала перемогу чинного чемпіона країни — 71:52.
Персональна статистика баскетболістів:
“Хімік” — Конєв 16 очок, 5 підбирань і 5 передач, Лав 16, 7 підбирань, Сміт 13
“Дніпро” — Шевченко 11 очок, Тимофеєнко 10, Загреба 9 і 12 підбирань.
Таким чином “Хімік” повів у серію до трьох перемог — 2:0.
Зазначимо, що далі серія переїжджає до Дніпра, де 10 квітня відбудеться 3-тя сутичка.
агадаємо, що в першому протистоянні команд южненці лише в овертаймі вирвали позитивний для себе результат (76:73).