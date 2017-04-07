"Химик" одержал вторую победу над "Днепром" в полуфинале Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Второй поединок полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу Суперлиги Пари-Матч завершился победой хозяев Южненского “Химика” над “Днепром”, передает корреспондент УНН.
Как и в первой баталии половина встречи прошла в неуступчивой манере о чем свидетельствует счет — 35:34 в пользу днепрян.
Равная игра на паркете СК “Олимп” в Южном продолжалась еще 5 минут после большого перерыва. В дальнейшем хозяева вырвались вперед и развивали свой успех до последних атак. Финальная сирена зафиксировала победу действующего чемпиона страны — 71:52.
Персональная статистика баскетболистов:
“Химик” — Конев 16 очков, 5 подборов и 5 передач, Лав 16, 7 подборов,
“Днепр” — Шевченко 11 очков, Тимофеенко 10 Загреба 9 и 12 подборов.
Таким образом “Химик” повел в серии до трех побед — 2: 0.
Отметим, что дальше серия переезжает к Днепру, где 10 апреля состоится 3-я схватка.
Напомним, что в первом противостоянии команд южненцы лишь в овертайме вырвали положительный для себя результат (76:73).