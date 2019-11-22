Хет-трик Мораеса приніс "Шахтарю" перемогу над ПФК "Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У поєдинку відкритті 15-го туру Української Прем’єр-ліги "Шахтар" приймав футболістів "Львову", передає кореспондент УНН.
На старті баталію комбінацію команди завершив Жуніор Мораес, який замкнув навіс від Болбата. В середині тайму нічийний рахунок на табло встановив Татарков, який опинився за спинами оборонців та пробив Пятова.
По перерві команда Каштру зняла питання стосовно переможця, оформивши результат з комфортною різницею – 4:1. Спочатку Мораес забив ще двічі, а крапку поставив Алан Патрік.
Відзначимо, що "гірники" після 15 турів лідирують, маючи 43 очки із 45 можливих. "Львів" передостанній з 11 балами.
Додамо, що 26 листопада на "гірників" чекає виїзний матч Ліги чемпіонів із "Манчестер Сіті".