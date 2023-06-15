Херсонщина: з села Комишани зійшла вода, але наслідки тільки починають проявлятись
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Із затопленого внаслідок підриву греблі села Комишани на Херсонщині вода вже відійшла. Однак продовжує повертатись у підвали, навіть після того, як її відкачують. Руйнуються будинки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Вода відступила. Але наслідки лише починають проявлятися. Будинки руйнуються повністю, обвалюється стеля, в стінах з’являються тріщини. І навіть там, де з підвалів уже відкачали воду, вона підступає знову. Така ситуація в Комишанах", - повідомив Прокудін.
Ті оселі, які не витримали затоплення, за словами голови Херсонської ОВА, будуватимуться заново.
Доповнення
Підтоплення у Херсонській області після підвищення рівня води через підрив Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок впало до позначки у близько два метри. Підтопленими залишаються 44 населені пункти. 27 на правобережжі та 17 на тимчасово окупованому лівому березі.
Із затоплених територій на підконтрольній Україні частині області всіх, хто виявив бажання, було евакуйовано. Загалом було евакуйовано 1760 людей, з них понад 200 дітей та близько 100 маломобільних людей.
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