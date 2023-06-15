Вода після підриву дамби на Херсонщині продовжує спадати на 2-5 см за годину - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Рівень підтоплення у Херсонській області після підвищення рівня води через підрив Каховської ГЕС продовжує знижуватися, у районі Херсона - на 2-5 см за годину, повідомили в Укргідроенерго, пише УНН.
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"У створі поста Херсон продовжується стабільний спад інтенсивністю 2-5 см за годину. За добу рівень води знизився на 0,4 м. І станом на 8:00 15 червня становить - 2,04 м. Протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС триває спад рівнів води на 1-10 см за годину з утриманням затоплень", - повідомили у компанії.
Деталі
Як вказано, у зв’язку з різким зниженням рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції можуть працювати з обмеженням. Жодних холостих скидів води у нижній б‘єф водосховища не відбувається ще з травня.
Укргідроенерго та проєктний інститут продовжують працювати над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища після деокупації. За попередніми розрахунками, на це потрібно буде 2-3 місяці.
"Енергетична система працює стабільно", - вказали в Укргідроенерго.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.