Вода после подрыва дамбы в Херсонской области продолжает спадать на 2-5 см в час - Укргидроэнерго

Цитата

"В створе поста Херсон продолжается стабильный спад интенсивностью 2-5 см в час. За сутки уровень воды снизился на 0,4 м. И по состоянию на 8:00 15 июня составляет - 2,04 м. В течение текущих суток ниже Каховской ГЭС продолжается спад уровней воды на 1-10 см в час с удержанием затоплений", - сообщили в компании.

Детали

Как указано, в связи с резким снижением уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции могут работать с ограничением. Никаких холостых сбросов воды в нижний бьеф водохранилища не происходит еще с мая.

Укргидроэнерго и проектный институт продолжают работать над проектом возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища после деоккупации. По предварительным расчетам, на это нужно будет 2-3 месяца.

"Энергетическая система работает стабильно", - указали в Укргидроэнерго.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.