Херсонщина: из села Камышаны вода сошла, но последствия только начинают проявляться

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"Вода отступила. Но последствия только начинают проявляться. Дома разрушаются полностью, обваливается потолок, в стенах появляются трещины. И даже там, где из подвалов уже откачали воду, она подступает снова. Такая ситуация в Камышанах", - сообщил Прокудин.

Те дома, которые не выдержали затопления, по словам главы Херсонской ОГА, будут строиться заново.

Дополнение

Подтопление в Херсонской области после повышения уровня воды из-за подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро упало до отметки в около два метра. Подтопленными остаются 44 населенных пункта. 27 на правобережье и 17 на временно оккупированном левом берегу.

Из затопленных территорий на подконтрольной Украине части области все, кто изъявил желание, были эвакуированы. Всего было эвакуировано 1760 человек, из них более 200 детей и около 100 маломобильных людей.

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