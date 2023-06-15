Херсонщина: из села Камышаны вода сошла, но последствия только начинают проявляться
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Из затопленного в результате подрыва плотины села Камышаны на Херсонщине вода уже отошла. Однако продолжает возвращаться в подвалы, даже после того, как ее откачивают. Разрушаются дома. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Вода отступила. Но последствия только начинают проявляться. Дома разрушаются полностью, обваливается потолок, в стенах появляются трещины. И даже там, где из подвалов уже откачали воду, она подступает снова. Такая ситуация в Камышанах", - сообщил Прокудин.
Те дома, которые не выдержали затопления, по словам главы Херсонской ОГА, будут строиться заново.
Дополнение
Подтопление в Херсонской области после повышения уровня воды из-за подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро упало до отметки в около два метра. Подтопленными остаются 44 населенных пункта. 27 на правобережье и 17 на временно оккупированном левом берегу.
Из затопленных территорий на подконтрольной Украине части области все, кто изъявил желание, были эвакуированы. Всего было эвакуировано 1760 человек, из них более 200 детей и около 100 маломобильных людей.
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