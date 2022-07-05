Херсонщина: у передмістях Херсона гостра ситуація, по області обстріли з РСЗВ

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"Херсонщина: гостра ситуація у передмістях Херсона та населених пунктах, які межують з сусідніми регіонами, зокрема, — у громадах Високопілля, Нововоронцовки, Великої Олександрівки, Калинівського. Населені пункти обстрілюють із градів та смерчів", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, пошкоджені житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, знову підтверджено про замінування річки та мостів.

"Сирени лунали і у Новій Каховці", - сказано у повідомленні.

Доповнення

Херсонщина 4 липня знову опинилася під ворожим обстрілом з РСЗВ "Град", є загиблий цивільний, ще одна людина поранена.