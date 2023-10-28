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Херсон зазнав російських обстрілів зранку, постраждала жінка

Київ • УНН

 • 74205 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні у Херсоні, близько 5 години ранку, пролунали кілька вибухів. Опубліковано фото ворожих ударів. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм Романа Мрочко, начальника Херсонської МВА.

Херсон зазнав російських обстрілів зранку, постраждала жінка

Цитата

«Близько 5:00 армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон! Внаслідок ворожої атаки була поранена жінка і пошкоджені кілька приватних будинків у центральній частині міста», - йдеться у повідомленні.

На офіційній сторінці начальника Херсонської МВА опубліковано фото руйнувань, які завдав російський агресор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти поцілили по Херсону: травмовано літню жінку

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