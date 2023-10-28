Херсон зазнав російських обстрілів зранку, постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні у Херсоні, близько 5 години ранку, пролунали кілька вибухів. Опубліковано фото ворожих ударів. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм Романа Мрочко, начальника Херсонської МВА.
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«Близько 5:00 армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон! Внаслідок ворожої атаки була поранена жінка і пошкоджені кілька приватних будинків у центральній частині міста», - йдеться у повідомленні.
На офіційній сторінці начальника Херсонської МВА опубліковано фото руйнувань, які завдав російський агресор.
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