Херсон подвергся российским обстрелам утром, пострадала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня в Херсоне, около 5 часов утра, прозвучали несколько взрывов. Опубликовано фото вражеских ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм Романа Мрочко, начальника Херсонской МВА.
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«Около 5:00 армия рф с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон! В результате вражеской атаки была ранена женщина и повреждены несколько частных домов в центральной части города», - говорится в сообщении.
На официальной странице начальника Херсонской МВА опубликовано фото разрушений, которые нанес российский агрессор.
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