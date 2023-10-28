Окупанти поцілили по Херсону: травмовано літню жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На ранок у Херсоні пролунали вибухи. Унаслідок ворожого обстрілу було травмовано літню жінку. Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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“Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі були пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі”, - йдеться у повідомленні.
Відомо, що 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. Їй надана медична допомога
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Також голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначає, що за минулу добу противник здійснив 90 обстрілів, випустивши 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, один з них - ракетний.
По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.
Зафіксовано 15 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському районі.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазини у Херсоні.
Через російську агресію 11 людей дістали поранення.
Нагадаємо
Через ворожий обстріл середмістя Херсона поранено сімох людей. Під вогнем був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років.