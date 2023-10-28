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Оккупанты попали по Херсону: травмирована пожилая женщина

Киев • УНН

 • 64208 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. На утро в Херсоне прогремели взрывы. В результате вражеского обстрела была травмирована пожилая женщина. Об этом сообщает председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Оккупанты попали по Херсону: травмирована пожилая женщина

Цитата 

“В результате утреннего обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе были повреждены частные дома, возникли пожары”, - говорится в сообщении.

Известно, что 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга. Ей оказана медицинская помощь

Детали

Также председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин отмечает, что за минувшие сутки противник совершил 90 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, один из них - ракетный.

По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

Зафиксировано 15 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском районе.

Российские военные попали  в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания и магазины в Херсоне.

Из-за российской агрессии 11 человек получили ранения.

Напомним

Из-за вражеского обстрела центра Херсона ранены семь человек. Под огнем был и Берислав. Там травмирован мужчина 62 лет.



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