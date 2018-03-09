Хацкевич виразив задоволеність результатом першої гри з "Лаціо"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Білоруський наставник “Динамо” Олександр Хацкевич прокоментував поєдинок Ліги Європи з “Лаціо”, залишившись в більшій мірі задоволеним результатом та грою “біло-синіх”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Динамо”.
“Результат нас задовольнив, фрагментами задовольнила й гра — і м’яч контролювали, і в атаку виходили. Можу сказати, що нам у чемпіонаті таких матчів, на високих швидкостях, не вистачає. Команда суперника чинила на нас тиск, їм потрібно було вигравати. Якщо говорити про мій вибір стартового складу, то залишити Хачеріді в запасі було моїм рішенням, до Шепелєва, молодого хлопця, у плані гри є питання, а у Мораеса після матчу із „Зорею“ була застуда, тому в нас не було вибору. Але, думаю, Артем зіграв на достатньо високому рівні”, — заявив Хацкевич.
Про отримане вилучення Гармаша в додатковий до матчу час: “знаєте, на каналі „Euronews“ є така програма „No comments“. Ми розберемося всередині колективу. Але з ним важко розмовляти. Він має сам у першу чергу розібратися в собі й розуміти, що він грає в команді”.
Також білоруський спеціаліст оцінив шанси на вихід “біло-синіх” до чвертьфіналу ЛЄ.
“Перед кожною грою я кажу в тому числі й своїм підопічним, що шанси 50 на 50. Після сьогоднішнього результату вони залишаються такими же, усе буде вирішуватися в Києві. Кожен же залишиться при своїй думці, хто є фаворитом у нашій парі зараз”, — підсумував тренер.
Нагадаємо, що зустріч на “Олімпіко” завершилася результативною нічиєю 2:2.