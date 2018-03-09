Хацкевич выразил удовлетворенность результатом первой игры с "Лацио"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Белорусский наставник “Динамо” Александр Хацкевич прокомментировал поединок Лиги Европы с “Лацио”, оставшись в большей степени доволен результатом и игрой “бело-синих”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Динамо”.
“Результат нас удовлетворил, фрагментами удовлетворила и игра — и мяч контролировали, и в атаку выходили. Могу сказать, что нам в чемпионате таких матчей, на высоких скоростях, не хватает. Команда соперника оказывала на нас давление, им нужно было выигрывать. Если говорить о моем выборе стартового состава, то оставить Хачериди в запасе было моим решением, к Шепелева, молодого парня, в плане игры вопрос, а в Мораеса после матча с „Зарей“ была простуда, поэтому у нас не было выбора. Но, думаю, Артем сыграл на достаточно высоком уровне”, - заявил Хацкевич.
О полученном удаления Гармаша в дополнительное к матчу время: “знаете, на канале” Euronews “есть такая программа” No comments “. Мы разберемся внутри коллектива. Но с ним трудно разговаривать. Он сам в первую очередь разобраться в себе и понимать, что он играет в команде”.
Также белорусский специалист оценил шансы на выход “бело-синих” в четвертьфинал ЛЕ.
“Перед каждой игрой я говорю в том числе и своим подопечным, что шансы 50 на 50. После сегодняшнего результата они остаются такими же, все будет решаться в Киеве. Каждый же останется при своем мнении, кто является фаворитом в нашей паре сейчас ”, - подытожил тренер.
Напомним, что встреча на “Олимпико” завершилась результативной ничьей 2:2.