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"Харківські угоди" серед іншого призвели до анексії Криму - Яценюк

"Харківські угоди" серед іншого призвели до анексії Криму - Яценюк

Київ • УНН

 • 13226 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Підписання "харківських угод", в тому числі, призвело до незаконної анексії Криму. Про це сьогодні сказав в Оболонському районному суді Києва як свідок у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

"Саме відповідно до "харківських угод" Віктор Янукович пішов на те, щоби продовжити неконституційно термін перебування іноземних військ, а саме ЧФ РФ на території української держави до 2042 року, в тому числі, і це рішення призвело до незаконної анексії української території. І під цим рішенням стоїть підпис президента Януковича", - наголосив він.

За його словами, рішення про "харківські угоди" фактично легітимізували перебування російських військ на території України і дали можливість для ЗС РФ здійснювати анексію Криму.

Нагадаємо, суд розпочав допит Яценюка у справі про держзраду Януковича.

Як повідомляв УНН, 11 грудня у суді у справі про держзраду Януковича також очікується міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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