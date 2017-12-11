"Харківські угоди" серед іншого призвели до анексії Криму - Яценюк
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Підписання "харківських угод", в тому числі, призвело до незаконної анексії Криму. Про це сьогодні сказав в Оболонському районному суді Києва як свідок у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
"Саме відповідно до "харківських угод" Віктор Янукович пішов на те, щоби продовжити неконституційно термін перебування іноземних військ, а саме ЧФ РФ на території української держави до 2042 року, в тому числі, і це рішення призвело до незаконної анексії української території. І під цим рішенням стоїть підпис президента Януковича", - наголосив він.
За його словами, рішення про "харківські угоди" фактично легітимізували перебування російських військ на території України і дали можливість для ЗС РФ здійснювати анексію Криму.
Нагадаємо, суд розпочав допит Яценюка у справі про держзраду Януковича.
Як повідомляв УНН, 11 грудня у суді у справі про держзраду Януковича також очікується міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.