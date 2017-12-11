"Харьковские соглашения" среди прочего привели к аннексии Крыма - Яценюк
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Подписание "харьковских соглашений", в том числе, привело к незаконной аннексии Крыма. Об этом сказал в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля в уголовном производстве по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Именно в соответствии с "харьковскими соглашениями" Виктор Янукович пошел на то, чтобы продолжить неконституционно срок пребывания иностранных войск, а именно ЧФ РФ на территории украинского государства до 2042 года, в том числе, и это решение привело к незаконной аннексии украинского территории. И под этим решением стоит подпись президента Януковича", - подчеркнул он.
По его словам, решение о "харьковских соглашениях" фактически легитимизировало пребывание российских войск на территории Украины и дали возможность для ВС РФ осуществлять аннексию Крыма.
Напомним, суд начал допрос Яценюка по делу о госизмене Януковича.
Как сообщал УНН, 11 декабря в суде по делу о госизмене Януковича также ожидается министр внутренних дел Арсен Аваков.