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Харківські прикордонники затримали чоловіка, що приховав наркотики в батоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Громадянина Вірменії, який прямуючи пасажирським потягом до Москви приховав серед продуктів харчування наркотики, виявили нещодавно прикордонники Харківського загону спільно з представниками фіскальної служби, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Під час здійснення прикордонного контролю поїзду сполученням “Кривий Ріг — Москва” на речі одного з пасажирів спрацював службовий собака.

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В ході перевірки продуктів харчування всередині батону оглядова група виявила близько 2 грамів наркотичної речовини попередньо марихуани. Затриманого та виявлену речовину передали представникам Національної поліції.

За даним фактом до поліції направлене повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Українські Національні Новини

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