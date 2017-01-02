Харьковские пограничники задержали мужчину, который спрятал наркотики в батоне
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Гражданина Армении, который следуя пассажирским поездом в Москву спрятал среди продуктов питания наркотики, выявили недавно пограничники Харьковского отряда совместно с представителями фискальной службы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением "Кривой Рог - Москва" на вещи одного из пассажиров сработала служебная собака.
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В ходе проверки продуктов питания внутри батона группа обнаружила около 2 граммов наркотического вещества предварительно марихуаны. Задержанного и наркотики передали представителям Национальной полиции.
По данному факту в полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).