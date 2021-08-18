Харківська влада будує гараж з елітною керамогранітною плиткою: антикорупціонери заявили про "розпил" бюджету

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Пов’язані між собою підприємці “розпиляли” тендер на ремонт гаражу поліклініки Харківської міськради. Про це повідомив Харківський антикорупційний центр, передає УНН.

За їх даними, КНП “Міська поліклініка № 6” уклало угоду з ФОП Юров Андрій Олександрович щодо капітального ремонту гаражу вартістю 1,23 млн. грн.

Мова йде про ремонт гаражу на території поліклініки, зокрема заміна покрівлі, металоконструкцій та штукатурка стін.

“Варто відзначити просто „космічні ціни“ на будівельні матеріали. Так, ціни на щебінь завищені втричі. Щебінь купують по 2786 грн за куб.м.

Шлакопортландцемент М 400 планують купувати по 8392 грн. за т. Для порівняння для ремонту у міській лікарні № 14 такий шлакопортландцемент купують по 2453 грн./т.

Бетонні суміші для ремонту гаражу купують майже по 6 тис. грн за 1 куб.м. Для ремонту внутрішньоквартальних доріг, які проводить мерія, такий самий бетон купується втричі дешевше. Пісок теж втричі дорожче.

Особливо цікаво, що у гараж планують класти керамогранітну плитку по 1000 грн./кв.м.

Суміш Ceresit CE 33 планують купувати по 200 грн/кг. У свіжому прайсі виробника за такі кошти можна придбати 5 кг суміші”, — зазначили антикорупціонери.

Вони звертають увагу, що субпідрядником у переможця вказаний ФОП Федотов Сергій Анатолійович. А єдиним конкурентом була ФОП Федотова Олена Степанівна. Обидва Федотови мешкають в одній квартирі на бульварі Жасміновому.

“Тож така собі вийшла конкуренція. Та й на інших тендерах Федотова подає як виконавців робіт тих самих співробітників, що вказав Федотов у документації до цих торгів. Це може свідчити про змову та спотворення результатів торгів.

Щодо завищеної очікуваної вартості, то керівником КНП „Міська поліклініка № 6“ є Ольга Дяків”, — констатували в Антикорупційному центрі.

Доповнення

Раніше в Харківському антикорупційному центрі повідомили, що на реконструкцію міського зоопарку витратили вже понад 1,5 млрд грн. У 2016 році тоді ще заступник голови Харкова Ігор Терехов заявляв, що для реконструкції зоопарку кредитні кошти залучатися не будуть, а всі роботи будуть за рахунок місцевого бюджету. Але вже вдруге місто бере запозичення в мільярд гривень, частину з яких використовує на зоопарк.

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