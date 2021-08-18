Харьковская власть строит гараж с элитной керамогранитной плиткой: антикоррупционеры заявили о "распиле" бюджета

По их данным, КНП “Городская поликлиника № 6” заключило соглашение с ЧП Юров Андрей Александрович по капитальному ремонту гаража стоимостью 1,23 млн. грн.

Речь идет о ремонте гаража на территории поликлиники, в частности замена кровли, металлоконструкций и штукатурка стен.

“Стоит отметить просто „космические цены“ на строительные материалы. Так, цены на щебень завышены втрое. Щебень покупают за 2786 грн за куб.м.

Шлакопортландцемент М 400 планируют покупать по 8392 грн. за т. Для сравнения для ремонта в городской больнице № 14 такой шлакопортландцемент покупают по 2453 грн./т.

Бетонные смеси для ремонта гаража покупают почти по 6 тыс. грн за 1 куб.м. Для ремонта внутриквартальных дорог, которые проводит мэрия, такой же бетон покупается втрое дешевле. Песок тоже втрое дороже.

Особенно интересно, что в гараж планируют класть керамогранитную плитку по 1000 грн./кв.м.

Смесь Ceresit CE 33 планируют покупать по 200 грн/кг. В свежем прайсе производителя за такие деньги можно приобрести 5 кг смеси”, — отметили антикоррупционеры.

Они обращают внимание, что субподрядчиком у победителя указанный ЧП Федотов Сергей Анатольевич. А единственным конкурентом была ФЛП Федотова Елена Степановна. Оба Федотовы живут в одной квартире на бульваре Жасминова.

“Поэтому такая вышла конкуренция. И на других тендерах Федотова подает как исполнителей работ тех же сотрудников, указал Федотов в документации к этим торгам. Это может свидетельствовать о сговоре и искажению результатов торгов.

По завышенной ожидаемой стоимости, то руководителем КНП „Городская поликлиника № 6“ является Ольга Дьякова”, — констатировали в Антикоррупционном центре.

Дополнение

Ранее в Харьковском антикоррупционном центре сообщили, что на реконструкцию городского зоопарка потратили уже более 1,5 млрд грн. В 2016 году тогда еще заместитель председателя Харькова Игорь Терехов заявил, что для реконструкции зоопарка кредитные средства привлекаться не будут, а все работы будут за счет местного бюджета. Но уже во второй раз город берет заимствования в миллиард гривен, часть из которых использует на зоопарк.