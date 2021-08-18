Харьковская власть строит гараж с элитной керамогранитной плиткой: антикоррупционеры заявили о "распиле" бюджета

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 6502 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 33209 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 64545 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 139479 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 158133 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126199 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121828 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 160591 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124973 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 170227 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 80079 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 68056 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 75404 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 90806 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 36049 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 158138 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 160594 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 318826 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 285561 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 270061 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 6973 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 139487 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 128859 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 170230 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 125442 просмотра
Актуальное
Харьковская власть строит гараж с элитной керамогранитной плиткой: антикоррупционеры заявили о "распиле" бюджета

Харьковская власть строит гараж с элитной керамогранитной плиткой: антикоррупционеры заявили о "распиле" бюджета

Киев  •  УНН

 • 18745 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Связанные между собой предприниматели "распилили" тендер на ремонт гаража поликлиники Харьковского горсовета. Об этом сообщил Харьковской антикоррупционный центр, передает УНН.

По их данным, КНП “Городская поликлиника № 6” заключило соглашение с ЧП Юров Андрей Александрович по капитальному ремонту гаража стоимостью 1,23 млн. грн.

Речь идет о ремонте гаража на территории поликлиники, в частности замена кровли, металлоконструкций и штукатурка стен.

“Стоит отметить просто „космические цены“ на строительные материалы. Так, цены на щебень завышены втрое. Щебень покупают за 2786 грн за куб.м.

Шлакопортландцемент М 400 планируют покупать по 8392 грн. за т. Для сравнения для ремонта в городской больнице № 14 такой шлакопортландцемент покупают по 2453 грн./т.

Бетонные смеси для ремонта гаража покупают почти по 6 тыс. грн за 1 куб.м. Для ремонта внутриквартальных дорог, которые проводит мэрия, такой же бетон покупается втрое дешевле. Песок тоже втрое дороже.

Особенно интересно, что в гараж планируют класть керамогранитную плитку по 1000 грн./кв.м.

Смесь Ceresit CE 33 планируют покупать по 200 грн/кг. В свежем прайсе производителя за такие деньги можно приобрести 5 кг смеси”, — отметили антикоррупционеры.

Они обращают внимание, что субподрядчиком у победителя указанный ЧП Федотов Сергей Анатольевич. А единственным конкурентом была ФЛП Федотова Елена Степановна. Оба Федотовы живут в одной квартире на бульваре Жасминова.

“Поэтому такая вышла конкуренция. И на других тендерах Федотова подает как исполнителей работ тех же сотрудников, указал Федотов в документации к этим торгам. Это может свидетельствовать о сговоре и искажению результатов торгов.

По завышенной ожидаемой стоимости, то руководителем КНП „Городская поликлиника № 6“ является Ольга Дьякова”, — констатировали в Антикоррупционном центре.

Дополнение

Ранее в Харьковском антикоррупционном центре сообщили, что на реконструкцию городского зоопарка потратили уже более 1,5 млрд грн. В 2016 году тогда еще заместитель председателя Харькова Игорь Терехов заявил, что для реконструкции зоопарка кредитные средства привлекаться не будут, а все работы будут за счет местного бюджета. Но уже во второй раз город берет заимствования в миллиард гривен, часть из которых использует на зоопарк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы