Харьковская власть строит гараж с элитной керамогранитной плиткой: антикоррупционеры заявили о "распиле" бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Связанные между собой предприниматели "распилили" тендер на ремонт гаража поликлиники Харьковского горсовета. Об этом сообщил Харьковской антикоррупционный центр, передает УНН.
По их данным, КНП “Городская поликлиника № 6” заключило соглашение с ЧП Юров Андрей Александрович по капитальному ремонту гаража стоимостью 1,23 млн. грн.
Речь идет о ремонте гаража на территории поликлиники, в частности замена кровли, металлоконструкций и штукатурка стен.
“Стоит отметить просто „космические цены“ на строительные материалы. Так, цены на щебень завышены втрое. Щебень покупают за 2786 грн за куб.м.
Шлакопортландцемент М 400 планируют покупать по 8392 грн. за т. Для сравнения для ремонта в городской больнице № 14 такой шлакопортландцемент покупают по 2453 грн./т.
Бетонные смеси для ремонта гаража покупают почти по 6 тыс. грн за 1 куб.м. Для ремонта внутриквартальных дорог, которые проводит мэрия, такой же бетон покупается втрое дешевле. Песок тоже втрое дороже.
Особенно интересно, что в гараж планируют класть керамогранитную плитку по 1000 грн./кв.м.
Смесь Ceresit CE 33 планируют покупать по 200 грн/кг. В свежем прайсе производителя за такие деньги можно приобрести 5 кг смеси”, — отметили антикоррупционеры.
Они обращают внимание, что субподрядчиком у победителя указанный ЧП Федотов Сергей Анатольевич. А единственным конкурентом была ФЛП Федотова Елена Степановна. Оба Федотовы живут в одной квартире на бульваре Жасминова.
“Поэтому такая вышла конкуренция. И на других тендерах Федотова подает как исполнителей работ тех же сотрудников, указал Федотов в документации к этим торгам. Это может свидетельствовать о сговоре и искажению результатов торгов.
По завышенной ожидаемой стоимости, то руководителем КНП „Городская поликлиника № 6“ является Ольга Дьякова”, — констатировали в Антикоррупционном центре.
Дополнение
Ранее в Харьковском антикоррупционном центре сообщили, что на реконструкцию городского зоопарка потратили уже более 1,5 млрд грн. В 2016 году тогда еще заместитель председателя Харькова Игорь Терехов заявил, что для реконструкции зоопарка кредитные средства привлекаться не будут, а все работы будут за счет местного бюджета. Но уже во второй раз город берет заимствования в миллиард гривен, часть из которых использует на зоопарк.