Харківська область: в селі Осиново внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу

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Протягом минулої доби ворог вів обстріли населених пунктів Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення.

В селі Осиново Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа.

Синєгубов додав, що протягом доби постраждалих внаслідок російських обстрілів цивільних не зафіксовано.

Крім цього, тривають роботи з розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.

"На лінії зіткнення наші військові ведуть бої з окупантами та завдають їм відчутних втрат. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!", - наголосив голова Харківської ОВА.

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