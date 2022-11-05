Харківська область: в селі Осиново внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В селі Осиново Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Протягом минулої доби ворог вів обстріли населених пунктів Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення.
В селі Осиново Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа.
Синєгубов додав, що протягом доби постраждалих внаслідок російських обстрілів цивільних не зафіксовано.
Крім цього, тривають роботи з розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.
"На лінії зіткнення наші військові ведуть бої з окупантами та завдають їм відчутних втрат. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!", - наголосив голова Харківської ОВА.
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