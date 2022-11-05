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Харьковская область: в селе Осиново в результате обстрела повреждено здание образовательного учреждения

Харьковская область: в селе Осиново в результате обстрела повреждено здание образовательного учреждения

Киев • УНН

 • 253973 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В селе Осиново Купянского района в результате обстрела повреждено здание образовательного учреждения, произошел пожар. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки враг вел обстрелы населенных пунктов Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины, которые расположены недалеко от границы с рф и линии столкновения.

В селе Осиново Купянского района в результате обстрела повреждено здание образовательного учреждения, произошел пожар.

Синегубов добавил, что в течение суток пострадавшие в результате российских гражданских обстрелов не зафиксированы.

Кроме этого, продолжаются работы по разминированию освобожденных от оккупантов территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 142 взрывоопасных предмета.

"На линии столкновения наши военные ведут бои с оккупантами и наносят им ощутимые потери. Верим в ВСУ! Украина победит!", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Напомним

Россияне ударили по Харькову тремя ракетами С-300.

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