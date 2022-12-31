Харківська область: піротехніками вилучено та знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. За добу з 30 по 31 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу, пише УНН.
Деталі
Протягом звітного періоду здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:
·14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;
· 12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
· 5 – чергування;
· 1 – інші виїзди.
Один раз рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив по м. Куп’янську. Вражені об’єкти критичної інфраструктури та приватне домоволодіння.
На одній з пожеж, що трапилась через необережність під час паління, загинув 48-річний власник домоволодіння. Горів приватний житловий будинок на площі пожежі 90 кв.м. Вогонь локалізували о 20:41 та ліквідували об 23:56.
Доповнення
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тон питної води.