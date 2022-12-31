Харьковская область: пиротехники изъяли и обезвредили 71 взрывоопасный предмет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За сутки с 30 по 31 декабря спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени, пишет УНН.
Детали
В течение отчетного периода осуществлено 32 оперативных выезда, из которых:
· 14 – на ликвидацию пожаров, 1 из которых повлек за собой вражеский обстрел;
· 12 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;
· 5 – чередование;
· 1 – другие выезды.
Один раз спасатели выезжали на проверку территорий, только что обстрелянных войском оккупантов. Враг бил по г. Купянску. Поражены объекты критической инфраструктуры и частное домовладение.
На одном из пожаров, произошедшем по неосторожности во время курения, погиб 48-летний владелец домовладения. Горел частный жилой дом на площади пожара 90 кв. Огонь локализовали в 20.41 и ликвидировали в 23.56.
Дополнение
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъят и обезврежен 71 взрывоопасный предмет.
Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили 15 тонн питьевой воды.