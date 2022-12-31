Харьковская область: пиротехники изъяли и обезвредили 71 взрывоопасный предмет

Детали

В течение отчетного периода осуществлено 32 оперативных выезда, из которых:

· 14 – на ликвидацию пожаров, 1 из которых повлек за собой вражеский обстрел;

· 12 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;

· 5 – чередование;

· 1 – другие выезды.

Один раз спасатели выезжали на проверку территорий, только что обстрелянных войском оккупантов. Враг бил по г. Купянску. Поражены объекты критической инфраструктуры и частное домовладение.

На одном из пожаров, произошедшем по неосторожности во время курения, погиб 48-летний владелец домовладения. Горел частный жилой дом на площади пожара 90 кв. Огонь локализовали в 20.41 и ликвидировали в 23.56.

Дополнение

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъят и обезврежен 71 взрывоопасный предмет.

Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили 15 тонн питьевой воды.