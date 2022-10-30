Харківщина: у Куп'янську через обстріли пошкоджено промоб'єкт

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"Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Куп'янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області. В Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав", – написав Синєгубов.

За його словами, на місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано.

Додамо

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, 29 жовтня з пораненням госпіталізували 58-річну жительку Куп'янського району.



Нагадаємо

28 жовтня російські війська обстріляли три райони Харківської області, відомо про трьох поранених у Куп'янському.